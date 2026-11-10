Τα γύρισε ο Ντοκ Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο: «Νιώθω άσχημα, ζητώ συγγνώμη…»

Οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσαν έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ, με τον Έλληνα φόργουορντ να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Η αντίδρασή του φαίνεται πως οδήγησε τον έμπειρο τεχνικό στην απόφαση να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του και να ζητήσει συγγνώμη.

Μετά την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς, ο «Greek Freak» ρωτήθηκε για όσα είχε αναφέρει ο Ρίβερς και ξεκαθάρισε τη θέση του: «Πρώτα απ’ όλα δεν είναι προπονητής μου, ο προπονητής μου είναι ο Έρικ Σποέλστρα».

Παράλληλα, δήλωσε πως είχε μείνει άφωνος, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις την πικρία ή την κακία να μπαίνει μπροστά στους στόχους και τα όνειρά σου».

Όπως μετέφερε ο Μαρκ Σπίαρς μέσω του ESPN, ο προπονητής ένιωσε άσχημα με την έκταση που πήρε η υπόθεση και έστειλε προσωπικό μήνυμα στον Αντετοκούνμπο, προκειμένου να του εξηγήσει τι εννοούσε.

Doc Rivers reportedly texted Giannis Antetokounmpo and apologized, per @MarcJSpears (h/t @TheHeatCentral ) https://t.co/BTDMcaUI1r — NBACentral (@TheDunkCentral) November 9, 2026

Στην επικοινωνία τους, ο Ρίβερς υποστήριξε πως η αναφορά του ότι ο Γιάννης «δεν είναι εύκολος στην προπόνηση» είχε θετική πρόθεση και δεν αποτελούσε αιχμή. Μάλιστα, επιχείρησε να εξηγήσει ότι οι κορυφαίοι παίκτες, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, έχουν υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους.

Αντίθετα, για το σχόλιο που έκανε σχετικά με το μπασκετικό IQ του Έλληνα άσου, ο Αμερικανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι είχε εκφραστεί λανθασμένα.

Όπως εξήγησε, ήθελε να αναφερθεί στην «αίσθηση του παιχνιδιού» και όχι να αμφισβητήσει την αντίληψη του Αντετοκούνμπο, ζητώντας του ειλικρινά συγγνώμη.