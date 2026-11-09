Για πρώτη φορά εκτός κορυφαίας ενδεκάδας της FIFPro ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας – Πού βρέθηκε ο Χάρι Κέιν

Η FIFPro ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα του 2026, με τον Χάρι Κέιν να μένει εκτός για πρώτη φορά στην ιστορία που ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν συμπεριλαμβάνεται στις τελικές επιλογές. Ο Άγγλος επιθετικός συγκέντρωσε μόλις το 27,6% των ψήφων.

Από το 2005, η FIFPro, η παγκόσμια ομοσπονδία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, διοργανώνει την ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης ενδεκάδας κάθε χρονιάς.

Η φετινή διαδικασία, ωστόσο, έφερε ένα πρωτοφανές αποτέλεσμα, καθώς ο νικητής της Χρυσής Μπάλας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει θέση ανάμεσα στους κορυφαίους 11.

Ο Χάρι Κέιν, ο οποίος παρέλαβε πρόσφατα το σημαντικότερο ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου σε εκδήλωση στο Λονδίνο, δεν συγκέντρωσε αρκετές προτιμήσεις από τους συναδέλφους του.

Συγκεκριμένα, από τους 19.806 ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, εκπροσωπώντας 73 διαφορετικές χώρες, ο Άγγλος φορ έλαβε ποσοστό 27,6%.

Στη γραμμή κρούσης, ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, με ποσοστό 46%, ενώ ακολούθησε ο Λαμίν Γιαμάλ με 37,4%. Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν ο Λιονέλ Μέσι με 29,5% και ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 28,4%, αφήνοντας πίσω τους τον Κέιν.

Από την άλλη πλευρά, ο Μέσι συνέχισε να διευρύνει το ιστορικό του ρεκόρ, φτάνοντας τις 18 συμμετοχές στην κορυφαία ενδεκάδα της FIFPro.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Γιαμάλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που επιλέγεται στην καλύτερη ομάδα πριν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας του.

🚨 For the first time since FIFPRO World 11 started in 2005 that the Ballon d’Or winner in the same year has not been included into the Team of the Year. Harry Kane ends 5th among forwards with 27.6% of the votes. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/xcEMCJ5Hli — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα της FIFPro:

Τερματοφύλακας

Νταβίντ Ράγια (Αρσεναλ)

Αμυντικοί

Πο Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα)

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μέσοι

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί

Ερλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Λιονέλ Μέσι (Ιντερ Μαϊάμι)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026