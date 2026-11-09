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Συναγερμός τέλος στο Blue Star 1 – Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα

Οι επιβάτες και το πλήρωμα επιστρέφουν στο πλοίο, προκειμένου αυτό να αναχωρήσει

Συναγερμός τέλος στο Blue Star 1 – Φάρσα αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα

ÅÓÐÁÓÅ Ç ÁÃÊÕÑÁ ÔÏÕ ÐËÏÉÏÕ BLUE STAR 1 ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ.

09/11/2026, 19:08
TANEA Newsroom
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Μια κακόγουστη φάρσα αποδείχθηκε πως ήταν η απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ΕΓ/ΟΓ “Blue Star 1”, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά εν αναμονή του απόπλου του για Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Το απειλητικό τηλεφώνημα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς το πλοίο έπρεπε να εκκενωθεί ώστε να πραγματοποιηθούν έρευνες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 958 άτομα, εκ των οποίων 875 ήταν ταξιδιώτες και 83 τα μέλη του πληρώματος. Μεταφέρονται επίσης 89 ΙΧ, 110 φορτηγά, 12 δίκυκλα και ένα mini bus.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος υπήρξε ακαριαία, με πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εκατοντάδων επιβατών και του πληρώματος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εντός του πλοίου.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως εξειδικευμένα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνοδευόμενα από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών. Τα αποτελέσματα του εξονυχιστικού ελέγχου ήταν αρνητικά και εν τέλει επιβάτες και πλήρωμα ανέβηκαν ξανά στο πλοίο, προκειμένου αυτό να αναχωρήσει για τον προορισμό του.

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