Αρχηγικός Ράτσιτς: «Ο Άρης είναι ώριμος για μεγάλα πράγματα φέτος»

Ο Ούρος Ράτσιτς πήρε ξανά θέση για την πορεία του Αρη, καταγράφοντας τις σκέψεις του για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη υψηλών στόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει έναν τίτλο ή να εξασφαλίσει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, στάθηκε στο εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια, εκφράζοντας την πίστη του πως η σκληρή δουλειά θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο φινάλε της σεζόν.

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Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Έρχεται μια πολύτιμη και απολύτως δικαιολογημένη μικρή διακοπή, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να ξεκουράσουμε το σώμα μας ενόψει των προκλήσεων που μας περιμένουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος! Πέρυσι, όταν υπέγραψα στον Αρη, πίστευα ότι μπορούμε να γίνουμε μια ομάδα που θα πετυχαίνει συνεχόμενες νίκες και ότι, με την πάροδο του χρόνου, θα το καταφέρναμε! Σήμερα γνωρίζω ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο —τον δρόμο των αποτελεσμάτων και της επιτυχίας— και ότι πρέπει να παραμείνουμε κοντά στις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη!

Αισθάνομαι ότι η ομάδα είναι πλέον ώριμη για μεγάλα επιτεύγματα φέτος, καθώς και εγώ ο ίδιος νιώθω εξαιρετικά μέσα στο γήπεδο. Ευχή μου είναι φέτος να κατακτήσουμε κάποιον τίτλο ή να εξασφαλίσουμε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, καθώς όλοι έχουμε δουλέψει σκληρά το προηγούμενο διάστημα!

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Νιώθω τεράστια χαρά που ηγούμαι της ομάδας —φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού— σε κάθε νίκη και σε κάθε βαθμό. Είμαι χαρούμενος γιατί η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι εξαιρετική, ενώ προσωπική μου φιλοδοξία είναι να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα, καθώς ξέρω ότι έχω ακόμα πολλά να δείξω. Πιστεύω, επίσης, ότι η ομάδα μπορεί να αποδώσει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια της σεζόν! Η σεζόν κρίνεται στο τέλος, αλλά επαναλαμβάνω: αν όλοι πιστέψουμε και δουλέψουμε σκληρά, φέτος μπορούμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τους φιλάθλους, όλους στον σύλλογο, καθώς και εμάς τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο!»