Άρης: Οι Ισραηλινοί… θολώνουν το μέλλον του Γκραντ

Ερωτηματικά προκύπτουν σχετικά με την παραμονή του Άβρααμ Γκραντ στον Αρη, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα ynet.co.il υποστηρίζει σε σημερινό της ρεπορτάζ ότι οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν εκ νέου τα δεδομένα της συνεργασίας τους με τον Ισραηλινό, με το ενδεχόμενο ολοκλήρωσής της να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

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Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά τον διορισμό του ως σύμβουλος της διοίκησης του Αρη Θεσσαλονίκης, ο Άβρααμ Γκραντ ενδέχεται να ολοκληρώσει τη θητεία του στον ελληνικό σύλλογο, ο οποίος βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος.

Ο Γκραντ επέστρεψε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τον περασμένο Ιούλιο, υπογράφοντας στον σύλλογο που διαθέτει τον πέμπτο μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών και στρατηγικών δραστηριοτήτων του. Ο Γκραντ διαθέτει μια πλούσια διεθνή καριέρα: στο παρελθόν έχει διατελέσει προπονητής στις Τσέλσι, Γουέστ Χαμ, Πόρτσμουθ, Παρτιζάν Βελιγραδίου και την ινδική Νορθ Ιστ Γιουνάιτεντ, καθώς και σε ομάδες στην Ταϊλάνδη, ενώ έχει αναλάβει και τις εθνικές ομάδες του Ισραήλ, της Γκάνας και της Ζάμπιας.

Αν και διατηρεί συμβόλαιο και εργάζεται εξ αποστάσεως για την επαγγελματική προώθηση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΡΗ, στο παρασκήνιο ο σύλλογος αποφάσισε να επανεξετάσει την επιρροή του και τη συνέχιση της συνεργασίας μαζί του. Τις τελευταίες ημέρες, ο Γκραντ είχε συνομιλίες με τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία αναμένεται να λάβει σύντομα απόφαση για το ζήτημά του».

Θυμίζουμε ότι ο Άρης ανακοίνωσε τον Γκραντ το περασμένο καλοκαίρι για τον ρόλο του σύμβουλου διοίκησης, έχοντας βρεθεί στη Θεσσαλονίκη από τα τέλη Αυγούστου και για έναν περίπου μήνα, με σκοπό να δοαπιστώσει τη λειτουργία του κλαμπ και να καταθέσει τις προτάσεις του στον Θεόδωρο Καρυπίδη.