742 νέα οχήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Περισσότερα από 700 οχήματα διαφόρων τύπων παραδόθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ»

Πυροσβεστικό Σώμα και πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ βρέθηκαν στο επίκεντρο μεγάλης εκδήλωσης στο The Ellinikon Experience Park, όπου παραδόθηκαν περισσότερα από 700 οχήματα διαφόρων τύπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η παράδοση των τελευταίων οχημάτων και επιχειρησιακών μέσων εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έως και τον Οκτώβριο του 2026, παραδόθηκαν τμηματικά συνολικά 742 οχήματα. Συγκεκριμένα, 726 οχήματα διαφόρων τύπων, 15 ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής και ένα αυτοκινούμενο εξομοιωτής με τράκτορα και ημιρυμουλκούμενο, συνολικής συμβατικής αξίας περίπου 79 εκατομμυρίων ευρώ.

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Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε πως η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Τόνισε ότι η εκπαίδευση, ο συντονισμός και ο σύγχρονος εξοπλισμός ενισχύουν την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του Σώματος. Η σημερινή εκδήλωση, όπως σημείωσε, αποτυπώνει ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, δίνοντας στους πυροσβέστες περισσότερες δυνατότητες για αποτελεσματική και ασφαλή επιχειρησιακή δράση.

Ο κ. Τουρνάς ανέφερε ότι η ενίσχυση και ανανέωση του στόλου θα συνεχιστεί, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να παραληφθούν ακόμη 503 οχήματα μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το Πυροσβεστικό Σώμα θα διαθέτει περισσότερα από 1.320 οχήματα. Η σημασία των νέων παραδόσεων αποτυπώνεται στο πεδίο, καθώς το κατάλληλο όχημα και ο σωστός εξοπλισμός μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη μιας επιχείρησης σε δύσκολες συνθήκες.

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Τα νέα οχήματα καλύπτουν όλο το φάσμα των αποστολών του Πυροσβεστικού Σώματος: πυρόσβεση, μεταφορά προσωπικού και εφοδίων, ανεφοδιασμό με νερό και καύσιμα, καθώς και υποστήριξη των δυνάμεων για όσο χρόνο απαιτείται.

Εξειδικευμένες δυνατότητες και χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τον κ. Τουρνά, τα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων και οι υδροφόρες 20.000 λίτρων ενισχύουν την επάρκεια νερού και τη δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης των επιχειρήσεων. Τα μικρότερα οχήματα και τα βραχιονοφόρα μικρού πλάτους διευκολύνουν τις επεμβάσεις σε στενούς δρόμους, ιστορικά κέντρα πόλεων και νησιωτικές περιοχές, ενώ τα μέσα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής ενισχύουν την ετοιμότητα σε πλημμυρικά συμβάντα.

Ο υπουργός επισήμανε ότι κάθε κατηγορία εξοπλισμού ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη, ώστε οι δυνάμεις να φτάνουν έγκαιρα και να έχουν τα απαραίτητα μέσα για την αποστολή τους. Το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ” αποτελεί μια ολοκληρωμένη επένδυση στην πολιτική προστασία της χώρας, με συνολικό ύψος 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.

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«Μέσα από τα προγράμματά του ενισχύουμε τα επίγεια και εναέρια μέσα, αναβαθμίζουμε τις υποδομές και αξιοποιούμε σύγχρονα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, επικοινωνίας και συντονισμού», ανέφερε ο κ. Τουρνάς. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνδυάζονται τρεις χρηματοδοτικές πηγές: Το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι προμήθειες των οχημάτων υλοποιήθηκαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση με οχήματα και εξοπλισμό και άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων, όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛΑΣ, το Λιμενικό Σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, το ΕΚΑΒ και οι περιφέρειες.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και εθνική σημασία

Ο κ. Τουρνάς απευθύνθηκε στις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για σύγχρονο εξοπλισμό, ουσιαστική εκπαίδευση και διαρκή μέριμνα για την ασφάλειά τους. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

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Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης επισήμανε πως η υλοποίηση του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” δεν έχει προηγούμενο για την Ελληνική Δημοκρατία και ότι η παράδοση των νέων οχημάτων αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, περισσότερα από 1.000 οχήματα παντός τύπου εντάσσονται σταδιακά στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενισχύοντας την ετοιμότητα απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Η γενική διευθύντρια Παρακολούθησης και Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΥΣΤΑ, Ειρήνη Βλαχογιάννη, ανέφερε ότι η παραλαβή των νέων οχημάτων αποτελεί απτό αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με στόχο την πλήρη εκταμίευση των 35,95 δισ. ευρώ του Προγράμματος.

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Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων ενισχύει τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα όσο και τη διοικητική ικανότητα του κράτους να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες επενδύσεις εθνικής σημασίας.

Η προμήθεια των νέων μέσων πραγματοποιήθηκε μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ, και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.