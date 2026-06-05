Νωπές οι μνήμες από τον άθλο της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 2002 η «Ένωση» κέρδιζε με 79-70 τον Ολυμπιακό στον πέμπτο τελικό και κατακτούσε το πρωτάθλημα μπάσκετ, έπειτα από 32 χρόνια.

Ο Μιχάλης Κακιούζης ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της «χρυσής» γενιάς, που πέτυχε το ακατόρθωτο: να κάνει την πλήρη ανατροπή από το 0-2 και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων και μιλάει στο tanea.gr για το έντονο ελληνικό στοιχείο που διέθετε η ομάδα, την επική ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό και ανασύρει την μνήμες από την ημέρα του θριάμβου.

Στην κανονική διάρκεια τερματίσατε με καλή διαφορά στην πρώτη θέση, κάνοντας μόλις τρεις ήττες. Σας έδωσε αυτοπεποίθηση για τα playoffs;

«Μετά από πολλά χρόνια η ΑΕΚ τερμάτιζε στην πρώτη θέση. Είχαμε πολύ καλή ομάδα, Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε κερδίσει το Κύπελλο και το Saporta.

Είχαμε παίξει τελικό με τον Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό με τον αείμνηστο «Ξανθό», Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο μας. Υπήρχε ακακιουζυτοπεποίθηση και η πίστη ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα».

Το ότι στηριζόταν η ΑΕΚ σε μεγάλο βαθμό στους Έλληνες παίκτες βοήθησε στη χημεία και για να φτάσετε στο τέλος της διαδρομής;

«Είχαμε κυρίως Έλληνες παίκτες. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ήταν δύσκολες οι εποχές με κάποια οικονομικά προβλήματα, που είχαμε στην ομάδα.

Οι Έλληνες ήταν αυτοί που στήριξαν την ομάδα στα δύσκολα. Βοηθήσαμε και τους ξένους να το πάρουν πολύ «ζεστά», παρά τα προβλήματα. Καταφέραμε και είχαμε ένα πολύ καλό σύνολο, που μας έδωσε το πρωτάθλημα».

Στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ηρακλή (στα ημιτελικά), που κρίθηκε στο καλάθι, ποιο στοιχείο πιστεύετε έκανε τη διαφορά;

«Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Όλες οι ομάδες τότε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορούσαν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε. Μέσα στο «Ιβανώφειο» να κερδίσεις; Δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα.

Η ουσία είναι ότι οι νίκες μετρούσαν, όχι οι διαφορές. Αποκλείσαμε μία πολύ καλή ομάδα, χωρίς να χρειαστεί να παίξουμε τρίτο αγώνα. Η ΑΕΚ είχε χαρακτήρα, μέταλλο και δείξαμε έτοιμοι για τη συνέχεια».

Η κίνηση με τον Κρις Καρ που ήρθε στα μέσα της σεζόν, αλλά μετά τον πρώτο τελικό δεν χρησιμοποιήθηκε, επηρέασε την ομάδα;

«Σαφώς. Υπήρχαν προβλήματα οικονομικής φύσεως. Η προσθήκη του Καρ δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Για αυτό, παίξαμε με έναν λιγότερο ξένο, αλλά είχαμε έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Αυτό απαρτιζόταν από πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Μάλιστα, αυτοί ήταν ανάμεσα στους καλύτερους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έτσι, καλύψαμε εκ των έσω ότι παίζαμε με έναν ξένο λιγότερο».

Τι έφταιξε και δεν καταφέρατε να κερδίσετε τα δύο πρώτα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Στο πρώτο παιχνίδι υπήρξε το άγχος ότι είχαμε το πλεονέκτημα έδρας. Όλοι θεωρούσαν ότι θα κερδίσουμε εύκολα. Ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι, είχε αποκτήσει πολύ καλή ψυχολογία.

Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Αν δεν παίξεις καλά δεν θα κερδίσεις τις περισσότερες φορές. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια τα δύο πρώτα ματς. Εμείς, όμως καταφέραμε και βγήκαμε από την εσωστρέφεια και γυρίσαμε τη σειρά».

Tι σας είπε ο κόουτς Σάκοτα μετά το 0-2 για να σας τονώσει το ηθικό; Και πώς εσείς οι ίδιοι οι παίκτες γυρίσατε τον διακόπτη για να φτάσετε στην πλήρη ανατροπή;

«Ήμασταν όλοι μία οικογένεια. Ο Σάκοτα στο αγωνιστικό κομμάτι συνέβαλε. Με τα παιδιά ήμασταν χρόνια στην ομάδα.

Θέλαμε να βοηθήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και να συνέλθει από το σοκ. Το γεγονός ότι το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είχε καθυστέρηση περίπου 20 ημέρες, σημαίνει ότι χάσαμε τον αγωνιστικό μας ρυθμό. Αγώνα, όμως, με τον αγώνα, παρουσιαζόμασταν καλύτεροι».

H απουσία του Φορντ πιστεύεις έπαιξε ρόλο;

«Έπαιξε ρόλο, αλλά και εμείς παίζαμε με έναν ξένο λιγότερο. Όταν η ΑΕΚ βρήκε αγωνιστικό ρυθμό, ήταν πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να μας κερδίσει».

Σε προσωπικό επίπεδο πραγματοποίησες σπουδαία χρονιά και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, αλλά ήταν ο 4ος τελικός που πήρατε πίσω το break η πιο καθοριστική σου συμβολή;

«Ήταν κλειδί εκείνο το παιχνίδι. Αν εξαιρέσεις το πρώτο παιχνίδι, σε όλα προσπάθησα να βοηθήσω.

Στα τελευταία παιχνίδια ειδικά, που ξέρεις ότι κρίνονται τα πάντα, βγαίνουν άλλα πράγματα μπροστά.

Ο εγωισμός, η προσωπικότητα. Όλη η ομάδα έβαλε το κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να κερδίσουμε μέσα στο «ΣΕΦ», που ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο δύσκολες έδρες στην Ευρώπη».

Στο τέλος της ημέρας ποιο ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά σε σχέση με τον Ολυμπιακό, για να κατακτήσετε το πρωτάθλημα;

«Ο αγωνιστικός ρυθμός ήταν νομίζω. Επίσης, το γεγονός πως ήμασταν καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό εκείνη την περίοδο.

Το τρίτο παιχνίδι, που κερδίσαμε στην έδρα μας ήταν πολύ σημαντικό. Εκεί αλλάξαμε την ψυχολογία μας και πιστέψαμε ότι μπορούμε να κάνουμε την πλήρη ανατροπή στη σειρά».

Το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ αποτελεί την κορυφαία σου στιγμή σε συλλογικό επίπεδο;

«Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα που υποστηρίζω. Μετά από πολλά χρόνια στην ομάδα, με τις δυσκολίες που περάσαμε ήταν το πρώτο μου πρωτάθλημα.

Πραγματικά με όλα αυτά που πέρασα ήταν μία δικαίωση και μου είναι αξέχαστο».

Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνη την ημέρα, που πήρατε το πρωτάθλημα;

«Θυμάμαι την ευφορία που ένιωθα. Τη χαρά, που σε φτάνει σε βαθμό να θες να κλαις. Όλο τον κόσμο, που ήταν δίπλα στην ομάδα και μας στήριξε μέχρι την τελευταία στιγμή. Την αναγνώριση από όλους ήταν κάτι σημαντικό. Κάποιες λεπτομέρειες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό σου».

Το γεγονός ότι ήταν το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 32 χρόνια το κάνει πιο ξεχωριστό;

«Αυτό είναι συγκυρία, τύχη, συνθήκες πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Την επόμενη χρονιά φτάσαμε στους τελικούς και χάσαμε από τον Παναθηναϊκό.

Κάθε πρωτάθλημα κάθε τίτλος είναι πολύ σημαντικός και ιδιαίτερος. Δεν έχει σημασία αν το κάνεις κάθε χρονιά ή μετά από τόσα χρόνια.

Όσο πιο πολύ αργείς να το κάνεις τόσο η προσμονή μεγαλώνει. Αυτό που νιώθεις όταν το κατακτάς στο τέλος είναι ακόμα μεγαλύτερο».

Μέχρι το 2024 ήταν η μοναδική φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που μία ομάδα γύρισε από 0-2 σε τελικούς. Είναι κάτι που σας κάνει περήφανους;

«Για εμάς δεν έχει σημασία. Έπρεπε να κερδίσουμε τρία ματς. Αν ήταν 1-1 ή 0-2 δεν παίζει ρόλο. Αυτά είναι για τις στατιστικές.

Το γεγονός ότι το γυρίσαμε από 0-2 σε 3-2, δείχνει τι μέταλλο είχαμε και είναι σημαντικό ότι καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα, ενώ ήμασταν πίσω στο σκορ».

Μία πρόβλεψη για τους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL;

«Δεν χωράνε πολλές προβλέψεις. Είναι δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα όσον αφορά στην ψυχολογία, την έδρα και τη φορά από την κατάκτηση της EuroLeague.

Απέναντί του θα βρει μία ομάδα «πληγωμένη» σε θέμα εγωισμού. Κάθε πρωτάθλημα με αυτές τις δύο ομάδες είναι ιδιαίτερο. Ελπίζω να δούμε ωραίο μπάσκετ και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος