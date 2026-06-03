Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νέο σκάνδαλο έρχεται να ταράξει τα νερά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς δύο ποδοσφαιριστές που αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση βρίσκονται στο μικροσκόπιο για πιθανή εμπλοκή σε στοιχηματική χειραγώγηση.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Athletic, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερωθεί για δύο ξεχωριστές υποθέσεις που αφορούν ύποπτες κίτρινες κάρτες σε αγώνες συλλογικών διοργανώσεων κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Οι ανεξάρτητοι φορείς ακεραιότητας που παρακολουθούν τις στοιχηματικές αγορές εντόπισαν ασυνήθιστα μοτίβα πονταρισμάτων και προχώρησαν στην ενημέρωση των ομοσπονδιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις.

Στην πρώτη περίπτωση, ποδοσφαιριστής φέρεται να επιδίωξε σκόπιμα να δεχθεί κίτρινη κάρτα, προκειμένου να εκτίσει ποινή πριν από κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πληροφορίες γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό φέρονται να διέρρευσαν σε κύκλους στοιχηματισμού, οδηγώντας σε ύποπτη κινητικότητα στις αγορές.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά αγώνα που διεξήχθη τον προηγούμενο μήνα. Δύο στοιχηματικές εταιρείες κατέγραψαν ασυνήθιστα υψηλό όγκο πονταρισμάτων σχετικά με το ενδεχόμενο συγκεκριμένος παίκτης να δεχθεί κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ποδοσφαιριστής υπέπεσε σε τρία φάουλ μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες.

FIFA World Cup spot-fixing scandal emerges as yellow card suspicions revealed https://t.co/B5k54hiX8Z — FourFourTwo (@FourFourTwo) June 2, 2026

Μέχρι στιγμής, τα ονόματα των δύο διεθνών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αρχές επιθυμούν να προστατεύσουν τη διαδικασία.

Από την πλευρά της, η FIFA επανέλαβε τη δέσμευσή της για αυστηρή αντιμετώπιση κάθε περιστατικού που σχετίζεται με χειραγώγηση αγώνων ή στοιχηματικές παραβάσεις. Η παγκόσμια ομοσπονδία υπογράμμισε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής και διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς αναφοράς και ελέγχου, με στόχο τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του αθλήματος.