Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε 1 game μακριά από τη νίκη, ενώ ταυτόχρονα σέρβιρε, αλλά στη συνέχεια κατάρρευσε και έχασε με 2-1 από την Ντιάνα Σνάιντερ. Το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης πήρε το πρώτο σετ με 6-3 και έδειχνε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Η Σαμπαλένκα, όμως, ενώ προηγούταν με 5-3 στο δεύτερο σετ, σαν να έφυγε από το γήπεδο και δεν κέρδισε ούτε ένα game μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέτρησης (5-7, 0-6).

Έτσι, δεν θα καταφέρει ούτε και φέτος να κατακτήσει το Roland Garros. Η Σνάιντερ από την άλλη προκρίθηκε στα ημιτελικά εκεί που θα αντιμετωπίσειτην Χβαλίνσκα.