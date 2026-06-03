«Κλειδωμένη» φαίνεται η μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη, με το deal να θεωρείται πλέον οριστικό και να απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για να επιβεβαιωθεί.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία σε όλα τα βασικά σημεία και το επόμενο διάστημα αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές.

Πρόκειται για μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση στον χώρο του μπάσκετ, με τον Άρη να προχωρά σε μια προσθήκη υψηλού κύρους που ανεβάζει σημαντικά τις φιλοδοξίες του ενόψει της νέας σεζόν.

Να σημειωθεί ότι η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, θα αρχίσει τη σεζόν με μπάτζετ 10 εκατομμυρίων ευρώ.