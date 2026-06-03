Μία ακόμη σπουδαία διάκριση προστέθηκε στο πλούσιο βιογραφικό του Πύρρου Δήμα. Ο θρυλικός τετράκις Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών αναλαμβάνει πλέον και επίσημα καθήκοντα Πρεσβευτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF), όπως γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη (3/6).

Η επιλογή του αποτελεί αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του στο άθλημα, της διεθνούς απήχησης που εξακολουθεί να διαθέτει, αλλά και της διαχρονικής συμβολής του στην εξέλιξη και προβολή της άρσης βαρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της IWF, η τιμητική αυτή θέση απονέμεται ως επιβράβευση των σπουδαίων επιτευγμάτων και της πολύχρονης παρουσίας του στον χώρο.

Ο Δήμας παραμένει ενεργός στα διοικητικά δρώμενα του αθλήματος, καθώς συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της IWF, ενώ παράλληλα προεδρεύει της Επιτροπής Καινοτομίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας.

Μέσα από τον νέο του ρόλο, θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για αθλητές και φίλους της άρσης βαρών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση προστέθηκε στο πλούσιο βιογραφικό του Πύρρου Δήμα. Ο θρυλικός τετράκις Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών αναλαμβάνει πλέον και επίσημα καθήκοντα Πρεσβευτή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF), όπως γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη (3/6).

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Δήμας: «Να συμβάλω στην προώθηση του αθλήματος που αγαπώ»

Με αφορμή τον νέο του ρόλο, ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, δήλωσε τα εξής: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώριση και αισθάνομαι πραγματικά ταπεινός που θα είμαι το “ πρόσωπο” της άρσης βαρών για τους φίλους του αθλήματος και στις πέντε ηπείρους. Αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, καθώς θέλω να συμβάλω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προώθηση του αθλήματος που αγαπώ.

Παράλληλα, θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ενισχύσω ακόμη περισσότερο τη θέση και την αξία της άρσης βαρών μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άρση βαρών ήταν ένα από τα εννέα ιδρυτικά αθλήματα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην Αθήνα. Διαθέτουμε μια μακρά και επιτυχημένη παράδοση.

Από τη στιγμή που αποσύρθηκα από την ενεργό δράση, προσπάθησα μέσα από κάθε μου ιδιότητα να προσφέρω στο άθλημα όσα περισσότερα μπορούσα. Ο τίτλος του Πρεσβευτή αποτελεί την επισφράγιση αυτής της προσπάθειας. Γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει κάθε παιδί που ξεκινά μια αθλητική δραστηριότητα πρωταθλητής, όμως σίγουρα θα γίνει μέρος ενός πιο ευτυχισμένου και υγιούς κόσμου – και αυτό παραμένει το πιο σημαντικό».

Ο Πύρρος Δήμας είναι τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, 1996 και 2000 και ολοκλήρωσε τη λαμπρή αθλητική του καριέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Θεωρείται ο πιο επιτυχημένος αρσιβαρίστας στα χρονικά της IWF και παράλληλα ο πιο πολυνίκης Έλληνας αθλητής ανεξαρτήτως αθλήματος. Αναδείχθηκε επίσης τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1993, το 1995 και το 1998, ενώ το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της παγκόσμιας άρσης βαρών.