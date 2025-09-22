Ο Πύρρος Δήμας εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό παιχνίδι όπου έδωσε την ολυμπιακή δάδα του 2012 για το ποσό των 10.200 ευρώ για έναν ιδιαίτερο σκοπό. Ο Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε στο «Cash or Trash» με την ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Η δάδα πωλήθηκε για 10.200 ευρώ και το ποσό που συγκεντρώθηκε διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS.

«Χαίρομαι που αυτά τα λεφτά θα πάνε στα Χωριά SOS», είπε μετά τη λήξη της διαδικασίας ο Πύρρος Δήμας.

Όμως η κίνηση αυτή του Πύρρου Δήμα προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. «Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», έγραφε η σχετική ανακοίνωση.

«Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό», ανέφερε στη συνέχεια, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».