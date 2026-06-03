Ο Μίλος Τεόντοσιτς γύρισε σελίδα στην μπασκετική του πορεία, καθώς λίγους μήνες μετά το τέλος της σπουδαίας καριέρας του ως αθλητής, αναλαμβάνει νέο ρόλο στον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα.

Ο θρυλικός Σέρβος γκαρντ θα αποτελεί πλέον τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου του Βελιγραδίου, με τη διοίκηση να εμπιστεύεται την εμπειρία, τις γνώσεις και το κύρος του για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Један од највећих кошаркаша у историји европске и српске кошарке, Милош Теодосић, нови је спортски директор КК Црвена звезда Меридианбет! Годину дана пошто је окончао своју велику играчку каријеру, и то управо у дресу нашег клуба, Милош Теодосић је (поново) појачао Црвену… pic.twitter.com/mVsTTvnFwE — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 3, 2026

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες επιβεβαιώθηκαν και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Τεόντοσιτς να παραμένει ενεργό μέλος του οργανισμού, αυτή τη φορά από διοικητικό πόστο. Έτσι, ένας από τους κορυφαίους πλέι μέικερ της ευρωπαϊκής ιστορίας ξεκινά μια νέα πρόκληση, φιλοδοξώντας να προσφέρει και εκτός παρκέ όσα πρόσφερε μέσα σε αυτό.