Νέο κεφάλαιο για τον Τεόντοσιτς: Ανέλαβε αθλητικός διευθυντής στον Ερυθρό Αστέρα
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«Κλειδωμένη» φαίνεται η μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Άρη, με το deal να θεωρείται πλέον οριστικό και να απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για να επιβεβαιωθεί. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία σε όλα τα βασικά σημεία και το επόμενο διάστημα αναμένεται να μπουν οι τελικές υπογραφές. Πρόκειται για μια κίνηση […]
Το ελληνικό μπάσκετ κινείται σε ρυθμούς τελικών. Το πιο συχνό ζευγάρι συναντιέται για ακόμη μία φορά με φόντο το πρωτάθλημα. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι στους τελικούς για 23η φορά, από τότε που η λίγκα έγινε επαγγελματική (1992 μέχρι σήμερα). Οι «ερυθρόλευκοι» στην […]
Οι τελικοί της Stoiximan GBL βρίσκονται προ των πυλών, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Μπουρούσης, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες παίκτες της σύγχρονης εποχής και πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, μιλά στο tanea.gr για όσα έζησε φορώντας και τις δύο φανέλες.
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην EuroLeague για τη σεζόν 2025-26, μετά από 13 χρόνια. Κατέκτησε το Final Four Athens στο T-Center κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και φτάνει τα τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια. Η συνέχεια είναι την Τετάρτη (3/6) το βράδυ στους τελικούς της Stoiximan GBL. Πρώτο game κόντρα στον Παναθηναϊκό: Η ερώτηση είναι μια: Τι […]
Η ώρα των τελικών της Stoiximan GBL έφτασε, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την πρώτη «μάχη» της σειράς που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδας. Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα […]