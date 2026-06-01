Ο Αμερικανός γκαρντ είχε ήδη απουσιάσει από το Game 2 της σειράς των προημιτελικών κόντρα στη Μπουργκ, αφήνοντας τη Μονακό με περιορισμένο ρόστερ και σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του αγώνα.

🚫 Mike James ne devrait toujours pas rejouer avec Monaco lors de la demi-finale contre Nanterre. 🔙 En revanche, Juhann Begarin fait son retour après sa suspension. 📰 https://t.co/qzwSqXET7h pic.twitter.com/LjCdtKROBY — BeBasket (@Be_BasketFr) June 1, 2026

Παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να συμμετέχει στις προπονήσεις, παραμένει εκτός αγώνων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για διαφωνίες που σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Μονακό καταγράφηκε στις 19 Απριλίου, στην αναμέτρηση με την Βιλερμπάν, όταν αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, πριν ακολουθήσει τιμωρία και στη συνέχεια η συνεχιζόμενη αποχή του από την αγωνιστική δράση.