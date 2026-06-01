Ειδικότερα, στη χώρα μας το 2025 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 8.754 μονάδες. Aπό τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026, οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 2.295 μονάδες για τα αμιγώς ηλεκτρικά και τις 2.315 για τα PHEV (plug in υβριδικά), με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται στα 4.610 οχήματα, αυξημένο κατά 13,7% σε σχέση με το 2025. Επίσης, υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα 185 επιβατικά ΙΧ στην Ελλάδα είναι αμιγώς ηλεκτρικό (0,54% του στόλου επιβατικών), ενώ κάθε μέρα ταξινομούνται κατά μέσο όρο 33 BEVs. Σαφώς, η «ζεστή» αγορά ενισχύεται και από το κρατικό μπόνους «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», στην προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων για το οποίο δόθηκε παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα, τότε θα δοθεί νέα ημερομηνία λήξης της επιδότησης.

Το πρόγραμμα επιδότησης αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως και ηλεκτρικά ποδήλατα. Ειδικότερα και όσον αφορά τα ποσά επιδότησης, για την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι από €3.000 για ΛΤΠΦ (λιανική τιμή προ φόρων) έως €50.000. Επίσης, παρέχονται επιβράβευση απόσυρσης αυτοκινήτου με €1.500, επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή €400 και επιπλέον επιδότηση €1.000 για αγορά αυτοκινήτου από ΑμεΑ.

Φόρτιση: οι τρεις παράμετροι

Χάρη στο όλο και πιο πυκνό δίκτυο ταχυφορτιστών, οι νέοι αγοραστές ηλεκτρικών μοντέλων έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευκολότερα τον σταθμό φόρτισης, με λιγότερο φόρτο απασχόλησης, επιτυγχάνοντας ταχύτερες φορτίσεις και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Σαφώς, η επέκταση φορτιστών σε περισσότερα σημεία στους αυτοκινητοδρόμους αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν οι οδηγοί ηλεκτρικών ΙΧ τα μεγάλα ταξίδια με ένα EV αυτοκίνητο, αφού πλέον δημοφιλείς διαδρομές όπως η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη μπορεί να επιτευχθούν άνετα, χάρη στον προγραμματισμό της φόρτισης σε συγκεκριμένη ώρα, ακόμη και στο μαρκάρισμα συγκεκριμένου σταθμού με γνώμονα τις επιθυμίες του οδηγού. Σήμερα, δεκάδες πάροχοι προσφέρουν εκατοντάδες φορτιστές σε όλους τους νομούς της χώρας, τόσο στις πόλεις όσο και στο οδικό δίκτυο, σε σταθμούς καυσίμων, πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ, με δεκάδες θέσεις φόρτισης και επιλογές σε ταχύτητα φόρτισης, όπως AC έως 22 kW ή ταχυφορτιστές DC με υψηλή ισχύ έως και 180 kW.

Χρόνος.

Η φόρτιση μπορεί να επιτευχθεί πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Στην πράξη, σε ταχυφορτιστή μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 40 λεπτά, λύνοντας το πρόβλημα της επαναφόρτισης στο ταξίδι. Σε αριθμούς, ένα μεσαίο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία 60 κιλοβατωρών μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε διάστημα από 25 έως 35 λεπτά!

Βήματα.

O οδηγός έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τον σταθμό φόρτισης μέσω των εφαρμογών (apps που κατεβαίνουν στο smartphone) τις οποίες προσφέρουν οι εκάστοτε πάροχοι. Οταν προσεγγίσει τον σταθμό φόρτισης, τοποθετεί το καλώδιο φόρτισης στη θυρίδα επιλογής και ενεργοποιεί τη φόρτιση μέσω της εφαρμογής που έχει εγκαταστήσει στο κινητό του. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι χρήστες ηλεκτρικών ΙΧ μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση στο smartphone τους για το σημείο φόρτισης, τη διαθεσιμότητα, τον αριθμό των ρευματοδοτών και τον τύπο του φορτιστή. Επίσης όλες οι εφαρμογές δίνουν ακριβείς πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τον εντοπισμό του σημείου φόρτισης.

Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών μέσω των προσωπικών τους προφίλ στις εφαρμογές μπορούν να βλέπουν την πορεία της τρέχουσας φόρτισης, να έχουν το ιστορικό των φορτίσεων.

Κόστος.

Με τα καύσιμα στην Ελλάδα να έχουν πάρει «φωτιά», η ηλεκτροκίνηση μοιάζει με όαση για τους νέους υποψήφιους αγοραστές που βάζουν ακόμη πιο ψηλά στην ατζέντα των επιλογών τους ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο (εφόσον ξεπεράσουν το υψηλό κόστος κτήσης). Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το φουλάρισμα μετριέται σε κιλοβατώρες (kWh) και όχι σε λίτρα βενζίνης, οπότε ο οδηγός μετράει το ρεύμα που απαιτείται για το φουλάρισμα της μπαταρίας. Το κόστος φόρτισης κυμαίνεται από σταθμό σε σταθμό με γνώμονα και την ταχύτητα φόρτισης.

Για παράδειγμα, οι φορτιστές AC, που υπάρχουν σε εμπορικά κέντρα ή και πάρκινγκ σουπερμάρκετ, κοστίζουν από €0,35 έως €0,45 ανά kWh. Αυτό σημαίνει ότι για μπαταρία 60 kWh το κόστος φτάνει περίπου τα €27. Οι DC ταχυφορτιστές είναι η ενδεδειγμένη λύση στους αυτοκινητοδρόμους, αλλά έχουν και το υψηλότερο κόστος. Η χρέωση κυμαίνεται από €0,50 έως €0,65 ανά kWh, οπότε η ίδια φόρτιση μπορεί να φτάσει τα €39.