Η CHANGAN προσφέρει στην ελληνική αγορά το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, ένα προηγμένο C-SUV που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση και μεγάλη αυτονομία.

Με δυνατότητα καθημερινής αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης μέχρι 100χλμ και συνολική αυτονομία έως 1.060 km WLTP προσφέρει χαμηλές εκπομπές CO₂ (47γρ/χλμ) και υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, με σημαντικά φορολογικά οφέλη και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή και για εταιρικούς χρήστες.

Στην καρδιά του νέου DEEPAL S05 Plug-in Hybrid βρίσκεται το προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της CHANGAN.

Το σύστημα πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4-σε-1 και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και hybrid λειτουργίας.

Στο EV Mode, το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση επιτάχυνση και μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση.

Με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km WLTP, καλύπτει εύκολα το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση καυσίμου, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC fast charging έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 31.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του PHEV Bonus της Changan Hellas, με τις ανώτερες εκδόσεις να φτάνουν έως τα 34.990 ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία συνοδεύει το νέο μοντέλο με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km, καθώς και εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 200.000 km.