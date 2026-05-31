Ο Ιούνιος απέχει μόλις λίγες ώρες και μαζί με την ζέστη θα… φουντώσουν σταδιακά τα μεταγραφικά όλων των ομάδων.

Ο Άρης δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση, ειδικά όταν χαρακτηρίζεται για την έντονη δραστηριότητά του στις μεταγραφικές περιόδου. Κάποιες φορές σε σημείο υπερβολής, την οποία θα προσπαθήσει να αποφύγει φέτος.

Οχι ότι 9-10 κινήσεις είναι λίγες. Ισως να αυξηθούν κιόλας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για την ώρα παρατηρείται μία διαφοροποίηση στην μεταγραφική του πολιτική. Τα ΝΕΑ είχαν σημειώσει από καιρό αυτή την πρόθεση της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη. Να κινηθεί πιο έξυπνα αλλά και να στρέψει το βλέμμα της στην ελληνική αγορά περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό αποτυπώνεται σε κάμποσες περιπτώσεις Ελλήνων και ξένων παικτών εντός των συνόρων, τους οποίους έχει τσεκάρει ο Άρης. Και ο Ταξιάρχης Φούντας αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Φούντας μπήκε στην καθημερινότητα της ομάδας το τελευταίο τρίμηνο. Μία αναζωπύρωση ενός… φλερτ το οποίο ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι και έφτασε στην κορύφωσή πριν μερικά 24ωρα, με την συνάντηση Καρυπίδη-Φούντα στην Αθήνα.

Η κίνηση αυτή είναι μακριά από τη λογική των τελευταίων τεσσάρων ετών, στα περισσότερα εκ των οποίων ο Άρης αντλούσε τις επιλογές του επί το πλείστον από το εξωτερικό.

Για αυτό και η κίνηση για Φούντα, οι ματιές σε Πόμπο, Τσοκάι ή σε άλλους που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, αναδεικνύουν αυτή την αλλαγή στη μεταγραφική φιλοσοφία του Άρη. Θέλει να ενισχύσςι το ελληνικό στοιχείο του, κοιτάει κυρίως παίκτες που μένουν ελεύθεροι και θέλει να αποφύγει να πληρώσει υπεραξίες. Στοχεύει σε παίκτες που θα πάρουν πέντε, αλλά θα παίξουν για επτά. Και ο Φούντας είναι σε αυτή την κατηγορία, έχοντας μάλιστα και ένα σημαντικό δεδομένο.

Παρότι πήρε το Κύπελλο, παρότι μένοντας στον ΟΦΗ θα παίξει σίγουρα στην Ευρώπη, η επιθυμία του Έλληνα άσσου είναι να αγωνιστεί ξανά σε μία ομάδα του Big-5. Και μπορεί ο Άρης να μην έχει την οικονομική αίγλη, έχει όμως το μέγεθος.

Έχει το brand. Και ο Φούντας θέλει να τα προλάβει ξανά αυτά τα στοιχεία, όσο ακόμα διανύει τα παραγωγικά ποδοσφαιρικά του χρόνια. Συν ότι βλέπει τον Άρη ως step up στην καριέρα του και όχι ως υποβάθμιση όπως μπορεί να το προσεγγίζουν μερικοί από τους ξένους που έχει έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Από εκεί και πέρα, ο Άρης γνωρίζει ότι εφόσον έρθει ο Φούντας αποκτά ένα πολυεργαλείο. Έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Έχει το γκολ, έχει τη δημιουργία. Στοιχεία τα οποία έλειψαν από τα εξτρέμ της ομάδας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε προσφάτως.

Στην εβδομάδα που αρχίζει αύριο θα κορυφωθούν οι επαφές σχετικά με το οικονομικό. Εάν δεν προκύψει κάποια έκπληξη, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν μαζί και ο Άρης θα έχει ξεκινήσει… έξυπνα την φετινή ενίσχυσή του.