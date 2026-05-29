Σκηνές τρόμου και αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε λούνα παρκ στο Γκάλβεστον του Τέξας, όταν βαγόνι ενός roller coaster ακινητοποιήθηκε κάθετα, αφήνοντας οκτώ μαθητές να κρέμονται στο κενό από μεγάλο ύψος. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, στήνοντας πολύωρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό τόσο στους επιβάτες όσο και στους επισκέπτες του πάρκου, καθώς το βαγόνι σταμάτησε στην κορυφή της διαδρομής, σε εντυπωσιακό ύψος από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη βοήθεια οχήματος εξοπλισμένου με τηλεσκοπική σκάλα μεγάλης εμβέλειας.

Θρίλερ σε λούνα παρκ:Έκαναν ώρες να τους απεγκλωβίσουν

Οι διασώστες προσέγγισαν προσεκτικά έναν-έναν τους επιβάτες, τοποθετώντας τους στο ειδικό καλάθι της σκάλας και κατεβάζοντάς τους με ασφάλεια στο έδαφος. Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες, καθώς απαιτούσε απόλυτη ακρίβεια και ψυχραιμία.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές της διάσωσης, με τους εγκλωβισμένους να παραμένουν ακίνητοι στην κορυφή του roller coaster μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της μηχανικής βλάβης βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.