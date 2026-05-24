Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τους θανάτους στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, καθώς μετά τους πέντε κρατούμενους που κατέληξαν μέσα στον Απρίλιο, άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Στις αρχές Μαΐου, ένας ηλικιωμένος άνδρας που εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και λίγο αργότερα κατέληξε. Οι πληροφορίες αναφέρουν, πως αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και χρησιμοποιούσε συσκευή οξυγόνου στο κελί του τους τελευταίους μήνες. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Μαΐου, σημειώθηκε ακόμη ένας θάνατος. Ένας 53χρονος Έλληνας, ο οποίος λάμβανε ψυχιατρική αγωγή, εντοπίστηκε νεκρός από συγκρατούμενούς του, με τα αίτια του θανάτου να ερευνώνται.

«Μου προξένησε εντύπωση αλγεινή, ότι έχουμε έξι θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί για κανέναν από αυτούς ποια ήταν η αιτία θανάτου. Επειδή ξέρουμε πώς ζουν οι φυλακισμένοι στις φυλακές, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο όργανο που να τις διερευνήσει αυτές τις περιπτώσεις, για να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι φυσιολογικοί θάνατοι ή κάτι περίεργο», ανέφερε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο δικηγόρος, Αθανάσιος Αμπαρτζής.

Καταγγελίες για διακίνηση ναρκωτικών

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγγέλλουν, πως πίσω από τους αλλεπάλληλους θανάτους δεν βρίσκονται μόνο προβλήματα υπερπληθυσμού ή έλλειψης ιατρικής φροντίδας. Όπως αναφέρουν στην εκπομπή του MEGA, μέσα στη φυλακή φαίνεται να έχει εισχωρήσει ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό.

«Μέσα στη φυλακή, ακούγεται ότι ένα νέο και ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό έχει εισχωρήσει στο κατάστημα και αποτελεί βασική αιτία των θανάτων. Ο συνδυασμός της αφθονίας ψυχιατρικών φαρμάκων, λανθασμένου τρόπου λήψης αγωγής από ορισμένους κρατούμενους και της μεθαδόνης που λαμβάνουν, δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μείγμα», αναφέρει σωφρονιστικός υπάλληλος.

Σύμφωνα με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οι κρατούμενοι παρασκευάζουν αυτοσχέδιες ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αναμειγνύουν με βαριά φαρμακευτική αγωγή, προκαλώντας επικίνδυνες επιπλοκές. «Η φυλακή της Πάτρας δεν μένει ποτέ χωρίς ναρκωτικά. Οι κρατούμενοι λένε, ότι στον Κορυδαλλό μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις, στην Πάτρα ποτέ. Φοβάμαι, ότι οι επτά θάνατοι δεν θα είναι οι τελευταίοι, καθώς οι συμπλοκές μεταξύ ομάδων κρατουμένων έχουν γίνει πλέον σχεδόν καθημερινότητα για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Η φυλακή εδώ και αρκετό καιρό μοιάζει με ακυβέρνητο καράβι», λέει άλλος σωφρονιστικός υπάλληλος.

Σοκαριστική μαρτυρία για τον 46χρονο κρατούμενο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία σωφρονιστικού υπαλλήλου σχετικά με τον θάνατο 46χρονου, ο οποίος κατέληξε μετά τη μεταγωγή του από τη Δράμα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, παρότι είχε πρόσφατα νοσηλευτεί με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

«Γνωρίζω από μαρτυρίες συγκρατουμένων, πως μία ημέρα πριν βρεθεί νεκρός ο 46χρονος στον θάλαμό του, ζητούσε επίμονα να μιλήσει με τον υπαρχιφύλακα βάρδιας. Ωστόσο, δεν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Αντιθέτως, ο υπαρχιφύλακας αφού τον έβρισε πολύ άσχημα, του είπε “πέρασε μέσα” και έτσι έγινε. Την επόμενη ημέρα βρέθηκε νεκρός. Τα συμπεράσματα δικά σας», δήλωσε στις «Εξελίξεις Τώρα» σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών.

Παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Οι συνεχείς θάνατοι εντός των φυλακών προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών. Όπως αναφέρει ο κ. Αμπατζής, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις φυλακές με τη συμμετοχή του εισαγγελέα Εφετών και του προέδρου του συλλόγου, ενώ αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα της διερεύνησης.

«Το τελευταίο θύμα είχε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Δυστυχώς ο Αγ. Στέφανος στην Πάτρα δεν έχει τμήμα ψυχιατρικό. Ήταν κακό λοιπόν ότι κρατείτο ακόμα στις φυλακές Αγ. Στεφάνου και δεν μεταφέρθηκε σε μια φυλακή που να έχει ψυχιατρικό τμήμα», σημείωσε ο κ. Αμπατζής.

Για το ζήτημα έχει ήδη παρέμβει και η Εισαγγελία Εφετών Πατρών, η οποία αναμένεται να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώνονται οι θάνατοι των κρατουμένων.