Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε το τέταρτο τρόπαιο EuroLeague στην τροπαιοθήκη του, συνεχίζοντας τη μεγάλη ευρωπαϊκή του πορεία, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ, που αναδείχθηκε MVP της φετινής σεζόν στη διοργάνωση, θέλησε να εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή του.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση στα social media, αποτυπώνοντας την υπερηφάνεια και τη χαρά του για τη σπουδαία επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Η ανάρτηση του Βεζένκοφ

«Μετά τις στενοχώριες των τελευταίων ετών, όλοι νιώσαμε το βάρος της προσδοκίας. Πιέσαμε τους εαυτούς μας στα όριά μας και παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του. Σταθήκαμε ώμο με ώμο, ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια, και μαζί, τα καταφέραμε.

Προς τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσουν αρκετά. Κάνατε εκείνη τη νύχτα αξέχαστη.Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ας συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!!!»