Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει, με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ να ετοιμάζονται για τη «μάχη» της κορυφής το Σάββατο.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, ο Μαρκίνιος στάθηκε στη σημασία του αγώνα και στην ετοιμότητα της Παρί για έναν ιστορικό τίτλο.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ υπογράμμισε πως οι Παριζιάνοι έχουν δουλέψει σκληρά όλη τη σεζόν για να φτάσουν μέχρι τον τελικό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα διαθέτει την εμπειρία αλλά και τη νοοτροπία για να διαχειριστεί την πίεση ενός τόσο μεγάλου παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Είναι το ίδιο κίνητρο, ακόμη και αν το έχεις ζήσει. Είναι σημαντικές στιγμές. Αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα, συμβαίνουν πολλά γύρω από αυτό.

Πέρσι καταφέραμε να διαχειριστούμε τα γύρω από το παιχνίδι. Είμαστε πεινασμένοι, όπως πέρσι. Έτσι προετοιμαστήκαμε, έχουμε το ίδιο κίνητρο και τα ίδια συναισθήματα με πέρσι“.

Για την Premier League της Άρσεναλ: “Το άξιζαν φέτος, ήταν σταθεροί”

Για τον δεύτερο σερί τελικό: “Κάθε φορά που βλέπουμε τους οπαδούς μου να ενθουσιάζονται, είναι πολύ θετικό και προσπαθούμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε ό,τι είναι σημαντικό, σε αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για το μέλλον.

Και είναι σαφές ότι αυτό είναι όλο το κίνητρο για εμάς, όχι για να γράψουμε ιστορία όπως πέρυσι, αλλά για να συνεχίσουμε“.

Για τη δήλωση του Αρτέτα ότι το Σάββατο θα είναι πρωταθλητές Ευρώπης: “Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από τον τελικό του Champions League. Θα δούμε αύριο μετά τον αγώνα ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος θα το πάρει. Θα πρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι”

Για το κίνητρο της Άρσεναλ να πάρει το πρώτο της: “Το κίνητρο μας είναι μεγαλύτερο για να πάρουμε το δεύτερο σερί“.