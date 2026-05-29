Έντονη στιγμή καταγράφηκε στη διάρκεια αναμέτρησης στο Roland Garros, στον αγώνα μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη του Βραζιλιάνου με 3-2 σετ.

Ο Σέρβος τενίστας φάνηκε εκνευρισμένος προς το τέλος του δεύτερου σετ, τη στιγμή που βρισκόταν στον πάγκο του, όταν κάμεραμαν πλησίασε αρκετά κοντά για να τον καταγράψει.

Ο Τζόκοβιτς ζήτησε περισσότερο προσωπικό χώρο, απευθυνόμενος στον εικονολήπτη με έντονο ύφος, ενώ η ένταση αποτυπώθηκε on camera.

Όπως ακούστηκε χαρακτηριστικά, είπε προς τον κάμεραμαν: «Μπορείς να έρθεις κι άλλο μέσα στη μούρη μου; Για όνομα του Θεού, κράτα λίγη απόσταση».