Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα λειτουργίας του ιδρύματος.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, καταγράφηκε «μια μικρή έξαρση κρουσμάτων», η οποία έχει ήδη περιοριστεί αισθητά μετά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. «Είχαμε μόλις πέντε νέα κρούσματα σε τρεις ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πραγματικά περιστατικά ανήλθαν σε περίπου 50 έως 55, ενώ πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε περίπου 20 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 12 βρέθηκαν θετικές.

«Δεν είναι λίγα, αλλά η επιδημιολογική εικόνα δείχνει ότι πρόκειται για τα ίδια περιστατικά, στον ίδιο χώρο και χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής, επισημαίνοντας πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά και δεν προκαλεί ανησυχία.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πρόκειται για ήπια μορφή γαστρεντερίτιδας. «Κανείς ασθενής δεν κινδύνευσε», τόνισε ενώ εξήγησε ότι ο ιός διασπείρεται εύκολα, ιδίως σε χώρους όπως νοσοκομεία, χωρίς να είναι πάντα εφικτός ο εντοπισμός της αρχικής πηγής. «Μπορεί να μεταφερθεί με πολύ απλούς τρόπους, από καθημερινές επαφές», σημείωσε.

Όπως διευκρίνισε, η έξαρση συνδέεται με αυξημένη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα την τρέχουσα περίοδο. «Κάποιος το έφερε μέσα, είτε εργαζόμενος είτε ασθενής ή συνοδός», εκτίμησε.

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, το Σωματείο Εργαζομένων του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» εξέφραζε την έντονη ανησυχία του για την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομειακή έξαρση, υπογραμμίζοντας ότι τα κρούσματα αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες. Το σωματείο κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 νοσούντες υγειονομικούς και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς που έχουν εμφανίσει συμπτώματα.