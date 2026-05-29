Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στην χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη χθεσινή υποχώρηση.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.386,72 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,63%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 97,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,71%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,58%), της Alpha Bank (+3,52%), της Jumbo (+2,79%), της Aegean Airlines (+2,31%), της Τιτάν (+2,12%), του ΔΑΑ (+2,10%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,04%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,03%), του ΟΤΕ (-0,27%) και της Σαράντης (-0,13%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Eurobank, διακινώντας 4.740.272 και 2.321.924 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 16,98 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,85 εκατ., ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 83 μετοχές, 27 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Λάνακαμ (κ) (+4,93%) και Νάκας (+4,12%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Moda Bango (-2,62%) και Πλαστικά Κρήτης (-2,52%).