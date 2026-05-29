Άνοιξε η διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά ποσά που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους, τα οποία εισπράχθηκαν έως και το 2024 και θα πρέπει να δηλωθούν στο έτος που αντιστοιχούν.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν τις βεβαιώσεις αποδοχών του 2025 και να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση για το έτος αναφοράς των αναδρομικών (π.χ. 2020), επιλέγοντας το αντίστοιχο φορολογικό έτος στην πλατφόρμα και δηλώνοντας τα σχετικά ποσά.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης προβλέπονται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η εξόφληση του τυχόν επιπλέον φόρου που θα προκύψει από τη νέα εκκαθάριση θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Σημαντική διευκρίνιση αφορά το θέμα της παραγραφής, καθώς αυτή υπολογίζεται με βάση το έτος έκδοσης των βεβαιώσεων και όχι το έτος στο οποίο ανάγονται τα εισοδήματα. Για παράδειγμα, αναδρομικά που αφορούν το 2019 αλλά οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν το 2025 δεν θεωρούνται παραγεγραμμένα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση νέου εκκαθαριστικού σημειώματος και ταυτότητας οφειλής, εφόσον προκύπτει επιπλέον φόρος από τη δήλωση των αναδρομικών.