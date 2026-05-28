Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον ελληνικό αθλητισμό ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα, με τη Δόξα Δράμας να προχωρά σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση προς τιμήν του ίδιου και του Τάκη Λουκανίδη.

Ο ιστορικός σύλλογος κατέθεσε επίσημη πρόταση προς τον Δήμο Δράμας για την ονοματοδοσία δρόμων της πόλης με τα ονόματα των δύο σπουδαίων μορφών του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Δόξα επιδιώκει να τιμήσει την τεράστια προσφορά των Άντζα και Λουκανίδη τόσο στον σύλλογο όσο και γενικότερα στον αθλητισμό της περιοχής, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη τους για τις επόμενες γενιές.

Η ανακοίνωση του ΓΣ

Ο Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ, με αίσθημα τιμής και ιστορικής ευθύνης απέναντι στην αθλητική κληρονομιά της πόλης μας, αποφάσισε ομόφωνα να καταθέσει επίσημη πρόταση προς τον Δήμο Δράμας για την τιμητική ονοματοδοσία δύο οδών προς τιμήν δύο εμβληματικών μορφών του δραμινού και ελληνικού ποδοσφαίρου:

⚫ Παρασκευά Άντζα

⚫ Τάκη (Νεοτάκη) Λουκανίδη

Δύο άνθρωποι που τίμησαν τη Δόξα Δράμας, τη Δράμα και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την προσωπικότητα, τις διακρίσεις και τη διαδρομή τους.

Ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη απώλεια του Παρασκευά Άντζα, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν σπουδαίο αθλητή και άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του.

Ο Σύλλογος προτείνει συγκεκριμένα η ανώνυμη οδός που διέρχεται μπροστά από την οικία του να ονομαστεί:

«Οδός Παρασκευά Άντζα»

-Παράλληλα, προτείνεται και η τιμητική ονοματοδοσία οδού με το όνομα:

«Οδός Τάκη Λουκανίδη»

Η Δόξα Δράμας πιστεύει πως οι πόλεις οφείλουν να τιμούν τους ανθρώπους που τις ανέδειξαν και να διατηρούν ζωντανή τη συλλογική τους μνήμη. Με σεβασμό στην ιστορία μας και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, καλούμε την τοπική κοινωνία να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία τιμής και αναγνώρισης.