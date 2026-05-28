Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων στο ΝΒΑ, με αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών και οι Μπόστον Σέλτικς, να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Παρότι ο Έλληνας σούπερ σταρ φέρεται να μην απέχει από το ενδεχόμενο αποχώρησης από τους Μιλγουόκι Μπακς, οι όποιες εξελίξεις προϋποθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο trade πακέτο, ικανό να ικανοποιήσει την ομάδα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του ESPN Μπράιαν Γουίντχορστ, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται άμεσα κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Όσα ανέφερε

«Ξέρω ότι κάποιοι τον συνδέουν με τη Βοστώνη, αλλά δεν έχω ακούσει ότι ο Γιάννης, η Βοστώνη και το Μιλγουόκι το παίρνουν στα σοβαρά.

Aυτή η φημολογία υπάρχει, αλλά δεν το έχω ακούσει. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει, λέω ότι δεν έχω ακούσει ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο».