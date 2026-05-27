Ο Μικέλ Αρτέτα σφράγισε με τον πιο εμφατικό τρόπο μια ιστορική πορεία, καθώς αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της Premier League για τη σεζόν 2025/26, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Άρσεναλ.

Ο Ισπανός τεχνικός γίνεται ο πρώτος προπονητής των «κανονιέρηδων» που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο μετά τον Αρσέν Βενγκέρ τη σεζόν 2003/04, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο και τη σταθερή αγωνιστική άνοδο του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Η Άρσεναλ πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες και σταθερές πορείες των τελευταίων ετών στην Premier League, καταφέρνοντας να βρεθεί στην κορυφή από νωρίς και να διατηρηθεί εκεί για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, παρά την ασφυκτική πίεση της Μάντσεστερ Σίτι.

Καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία των Λονδρέζων ήταν η ισορροπία στο ρόστερ και η ουσιαστική ενίσχυση της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι, στοιχεία που έδωσαν στον Αρτέτα περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και καλύτερη διαχείριση στο rotation.