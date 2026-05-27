Παρελθόν από τη Σπαρτάκ Μόσχας αποτελεί ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό αριστερό μπακ να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στη ρωσική ομάδα.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τον σύλλογο μέσω social media, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ, Σπάρτακ, για τα τελευταία τρία χρόνια! Ήταν χαρά μου», επιβεβαιώνοντας το φινάλε της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ρέαμπτσιουκ είχε ενταχθεί στη Σπαρτάκ το 2023, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι και να μην ανανεώνεται, οδηγώντας σε κοινή πορεία εξόδου.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς να βρει δίχτυα, ενώ τη φετινή χρονιά πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ρωσίας.

Στο παρελθόν, ο διεθνής μπακ έχει φορέσει τις φανέλες της Πόρτο και της Πάσος ντε Φερέιρα στην Πορτογαλία.