Το βράδυ της Κυριακής (24/05) η Σπαρτάκ Μόσχας αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ρωσίας, επικρατώντας της Κράσνονταρ με 4-3 στα πέναλτι (κ.δ. 1-1). Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες των «κόκκινων» πανηγύρισαν παρέα με τον κόσμο τους έξαλλα αυτή την επιτυχία.

Εν μέσω των εορτασμών, λοιπόν, την ώρα που οι παίκτες έκαναν τον γύρο του γηπέδου, κρατώντας στα χέρια τους, το ομολογουμένως πανέμορφο, γυάλινο τρόπαιο, συνέβη κάτι παράταιρο. Ο Πάμπλο Σολάρι, ποδοσφαιριστής της Σπαρτάκ, περιχαρής για την κατάκτηση του τίτλου, σήκωνε συνεχώς το κύπελλο στον αέρα.

Κατά την εκτέλεση μίας από αυτές τις κινήσεις, το τρόπαιο βρήκε στο γόνατό του και έσπασε στα δύο. Ο κόσμος και οι συμπαίκτες του κοιτούσαν αποσβολωμένοι το θέαμα, μην μπορώντας να πιστέψουν αυτό που μόλις εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους.

Δείτε το βίντεο