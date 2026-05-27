Το μέλλον του Χρήστου Μανδά εξακολουθεί να βρίσκεται στον «αέρα», καθώς η Μπόρνμουθ εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και μετά το τέλος του δανεισμού του.

Σύμφωνα με ιταλική ιστοσελίδα, τα «κεράσια» εκτιμούν τον 24χρονο γκολκίπερ, παρά το γεγονός ότι δεν πραγματοποίησε κάποια επίσημη συμμετοχή από τη στιγμή που μετακόμισε στην Premier League τον περασμένο Ιανουάριο.

Την ίδια ώρα, η Λάτσιο δεν δείχνει διατεθειμένη να αλλάξει τις απαιτήσεις της για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, ξεκαθαρίζοντας πως η οψιόν αγοράς παραμένει στα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Il Messaggero αναφέρει ότι σε περίπτωση επιστροφής του Μανδά στη Ρώμη, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές κάτω από τα δοκάρια της Λάτσιο ενόψει της νέας σεζόν.