Με αλλαγή στο αρχικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

Όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ ΑΕΚ, το τζάμπολ της αναμέτρησης του Σαββάτου 30 Μαΐου στη SUNEL Arena θα γίνει στις 17:15, αντί για τις 17:00 που είχε αρχικά οριστεί.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων, με την ΑΕΚ να καλεί τον κόσμο να εξασφαλίσει έγκαιρα τη θέση του για το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους», που θα κρίνει πολλά στη σειρά των ημιτελικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 20:15, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στη μάχη για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τέλος, η ΑΕΚ ξεκαθάρισε πως την ημέρα του αγώνα δεν θα λειτουργήσουν εκδοτήρια στο γήπεδο, καθώς η είσοδος θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών εισιτηρίων.