Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση αρθροσκόπησης στο αριστερό γόνατο για την αποκατάσταση της ρήξης έξω μηνίσκου.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν την προετοιμασία τους στο βοηθητικό γήπεδο του T-Center ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan GBL (28/5, 18:00), με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να συμμετέχει κανονικά σε όλο το πρόγραμμα, δείχνοντας πως ανεβάζει σταδιακά στροφές για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Από την άλλη πλευρά, εκτός ομαδικού προγράμματος παρέμειναν τρεις παίκτες. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συνέχισε ατομικά λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα του αριστερού ποδιού, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης εξαιτίας διαστρέμματος στον αριστερό αστράγαλο, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ εξακολουθεί να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης μετά το οστικό οίδημα στην κνήμη του αριστερού ποδιού.