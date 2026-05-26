Η κατάσταση στη Μονακό παραμένει τεταμένη, με τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου να συνεχίζουν να επηρεάζουν την ομάδα. Ο Μάικ Τζέιμς αποφάσισε να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μονεγάσκων μέχρι να λάβει τα χρήματα που του οφείλονται.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μπουργκ, επιλέγοντας να κρατήσει σκληρή στάση απέναντι στη διοίκηση της Μονακό.

Mike James boycotte à son tour : il ne devrait pas jouer le match 2 du quart de finale entre Monaco et Bourg-en-Bresse ➡️ https://t.co/YsimRCxm9E pic.twitter.com/4p6c9MRdy6 — L’Équipe (@lequipe) May 26, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Έλι Οκόμπο επέστρεψε στη δράση στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Μπουργκ, αφού προηγουμένως διευθετήθηκε μεγάλο μέρος των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το πρόσωπό του.

Τα οικονομικά ζητήματα στη Μονακό δεν είναι καινούργια, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο υπήρχαν έντονες σκέψεις ακόμη και για μαζική αποχή παικτών και εργαζομένων, μέχρι να υπάρξει παρέμβαση από το Πριγκιπάτο ώστε να στηριχθεί οικονομικά ο σύλλογος.