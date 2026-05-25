Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πειραιάς μετατράπηκε σε ένα τεράστιο «ερυθρόλευκο» πάρτι.

Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, το πούλμαν με την αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλοι της ομάδας περίμεναν για να αποθεώσουν παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τα περισσότερα συνθήματα ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον κόσμο να τον αποθεώνει για τη νέα ευρωπαϊκή επιτυχία.

Ο Έλληνας τεχνικός ανταπέδωσε σηκώνοντας το τρόπαιο της EuroLeague μπροστά στους φιλάθλους, μέσα σε αποθέωση και πανηγυρισμούς.