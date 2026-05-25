Ο Ολυμπιακός λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του EuroLeague Final Four 2026 και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο T-Center, οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, πανηγυρίζοντας μια επιτυχία που κυνηγούσαν τα τελευταία χρόνια, έχοντας φτάσει πολλές φορές πολύ κοντά.

Η EuroLeague δημοσίευσε μάλιστα ένα ξεχωριστό VIDEO από τους πανηγυρισμούς, με πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρέθηκε μέσα στον κόσμο των Πειραιωτών, τραγούδησε συνθήματα μαζί με τους φίλους της ομάδας και έδωσε τον παλμό στη γιορτή των πρωταθλητών Ευρώπης.