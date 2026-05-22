Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεκίνησε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε χωρίς ιδιαίτερη επιθετική παραγωγή, καθώς στο ημίχρονο είχε περιοριστεί σε μόλις δύο πόντους.

Ωστόσο, στην τρίτη περίοδο ο MVP της regular season «πήρε φωτιά», σημειώνοντας 14 πόντους και ανεβάζοντας το σύνολό του στους 16 στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης.

Σε εκείνο το σημείο πέτυχε 5/9 δίποντα και 2/4 τρίποντα, αποτελώντας τον βασικό επιθετικό εκφραστή του Ολυμπιακού στο κρίσιμο διάστημα του αγώνα.