Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη για τη διαφορά στην παρουσία Τούρκων και Ελλήνων φιλάθλων στον ημιτελικό της EuroLeague.

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε τόνισε πως οι οπαδοί δεν κερδίζουν το παιχνίδι, ωστόσο στάθηκε στην «εξαιρετικά θλιβερή» κατάσταση με φίλους της ομάδας του που, όπως είπε, είχαν αγοράσει εισιτήρια αλλά δεν μπόρεσαν να μπουν στην αρένα.

Ο Σάρας χαρακτήρισε το ζήτημα κακό για την εικόνα της EuroLeague και εξέφρασε τη λύπη του για τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε που έμειναν εκτός γηπέδου.