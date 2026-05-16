Η μάχη των playouts στη Stoiximan Super League συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (16/05) και την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό

Ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στο 0-0 απέναντι στην Κηφισιά και δεν κατάφερε να «κλειδώσει» μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, διατηρώντας την αγωνία ενόψει της συνέχειας.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΛ Novibet επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας του Ατρόμητου με 2-1, όμως η νίκη αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τον υποβιβασμό. Η ομάδα της Λάρισας αποχαιρετά και μαθηματικά τη Stoiximan Super League, καθώς μειονεκτεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τον Αστέρα AKTOR.

