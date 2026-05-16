Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου πως αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα, βάζοντας τέλος σε μια γεμάτη και επιτυχημένη τετραετία με τη φανέλα των Καταλανών. Ο Πολωνός επιθετικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα συνεχίσει στο «Καμπ Νόου» τη νέα σεζόν.

Ο έμπειρος φορ αναμένεται να αποχαιρετήσει επίσημα τους φίλους της Μπάρτσα στην αναμέτρηση της Κυριακής στο «Καμπ Νόου», κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο στην καριέρα του. Ο Λεβαντόφσκι ολοκληρώνει την παρουσία του στην Μπαρτσελόνα έχοντας κατακτήσει επτά τίτλους, αλλά και ένα βραβείο Πιτσίτσι ως πρώτος σκόρερ της La Liga.

Η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε άμεσα τον Πολωνό στράικερ με ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα, αναφέροντας: «Ήρθε ως σταρ και φεύγει ως θρύλος. Ευχαριστούμε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για κάθε γκολ, κάθε μάχη και κάθε μαγική στιγμή με αυτή τη φανέλα».

Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. 💙❤️ pic.twitter.com/C9jHJOzpUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

Στο προσωπικό του μήνυμα, ο Λεβαντόφσκι τόνισε:

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις, σκληρή δουλειά και αξέχαστες στιγμές, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου. Η Καταλονία θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον πρόεδρο της ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα, για την εμπιστοσύνη που του έδειξε όταν τον έφερε στην Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν Μονάχου το καλοκαίρι του 2022, υπογραμμίζοντας πως νιώθει περήφανος που συνέβαλε στην επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή.

Το βίντεο αποχαιρετισμού που δημοσίευσε περιλαμβάνει στιγμές από την παρουσίασή του, πανηγυρισμούς τίτλων, σημαντικά γκολ, παρελάσεις και εικόνες με την οικογένειά του στο «Καμπ Νόου», αποτυπώνοντας τα σημαντικότερα κεφάλαια της πορείας του στην Μπαρτσελόνα.