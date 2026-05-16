Ο Ολυμπιακός έκανε το χρέος και πέτυχε ακόμη μία εύκολη επικράτηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου με 97-58 για τον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Stoiximan GBL.

Oι «ερυθρόλευκοι» ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο λεπτό και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο, έκαναν το 2-0 και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που θα συναντήσουν το νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – Άρης. Επόμενη αναμέτρηση αυτή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για το Final four της Euroleague.

Ενυωσιακός ο Ντόντα Χολ, που μέτρησε 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ και ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε double-double με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.