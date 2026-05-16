Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ στην τελευταία αγωνιστική, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του τουρκικού πρωταθλήματος.

Μετά το παιχνίδι, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τόνισε ότι η ομάδα παρουσίασε καλό μπάσκετ και υπογράμμισε πως ενόψει του Final Four η Φενέρ πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

«Υπήρξαν στιγμές σήμερα που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που ολοκλήρωσε τη regular season ως πρωτοπόρος. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα που είχαμε και όλα όσα συνέβησαν, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να κάνουμε μια καλή εβδομάδα προπόνησης και να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή φόρμα», τόνισε ο Λιθουανός προπονητής.