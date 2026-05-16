Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό ενόψει της εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (17/05, 19:30), καθώς εκτός «μάχης» τέθηκε ο Ανδρέας Τεττέη. Ο διεθνής επιθετικός δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ επιστρέφει στη δράση ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν υπολογίζει επίσης στους τραυματίες Κάτρη, Μπακασέτα, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό και Πελίστρι.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.