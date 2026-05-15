Με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο (16/5) τα «Βεργώτεια» στην Κεφαλονιά, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φίλων του στίβου.

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί εκείνη του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος επιστρέφει στο Αργοστόλι έπειτα από το 2022, όταν είχε εντυπωσιάσει με άλμα στα 8,36 μέτρα.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θα κάνει στα «Βεργώτεια» την πρεμιέρα του στη φετινή θερινή περίοδο, έχοντας ήδη δείξει θετικά δείγματα από τον κλειστό στίβο με καλύτερη επίδοση στα 8,27 μ.

Η συμμετοχή του στην Κεφαλονιά αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων του καλοκαιριού, με πρώτο σημαντικό σταθμό τα μίτινγκ Diamond League που ξεκινούν στις 23 Μαΐου στη Σιαμέν.

Στους βασικούς στόχους του Τεντόγλου για τη σεζόν περιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ, αλλά και το Ultimate Championships που θα ακολουθήσει στη Βουδαπέστη.

Στο Αργοστόλι θα αγωνιστεί επίσης η Αποστολία Αντωνάτου, η οποία θα επιδιώξει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 που σημείωσε πρόσφατα στους σχολικούς αγώνες με χρόνο 11.65.

Την πρώτη του εμφάνιση στη θερινή σεζόν θα πραγματοποιήσει και ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος στο άλμα εις ύψος.

Ο νεαρός αθλητής, που τη χειμερινή περίοδο ξεπέρασε τα 2,25 μ., στοχεύει σε ένα δυναμικό ξεκίνημα ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20, που αποτελεί τον μεγάλο στόχο της χρονιάς.

Τα «Βεργώτεια» διοργανώνονται από τη ΓΕ Κεφαλληνίας με τη στήριξη του Δήμου Αργοστολίου, ενώ η μετάδοση των αγώνων θα γίνει ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 3 στις 18:00.