Η Ακτή Ελεφαντοστού γνωστοποίησε την τελική αποστολή τους ενόψει του Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι πρωταθλητές Αφρικής συμμετέχουν σε ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο μαζί με το Εκουαδόρ, τη Γερμανία και το Κουρασάο, ενώ θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση στις 15 Ιουνίου απέναντι στους Νοτιοαμερικανούς.

Ανάμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται και ο Μπονί, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τη διαδικασία αλλαγής ποδοσφαιρικής υπηκοότητας, επιλέγοντας να εκπροσωπήσει την Ακτή Ελεφαντοστού αντί της Γαλλίας.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε επίσης και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια των «Ελεφάντων» στα γήπεδα του Μουντιάλ.