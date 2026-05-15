Η Ακτή Ελεφαντοστού γνωστοποίησε την τελική αποστολή τους ενόψει του Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Οι πρωταθλητές Αφρικής συμμετέχουν σε ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο μαζί με το Εκουαδόρ, τη Γερμανία και το Κουρασάο, ενώ θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση στις 15 Ιουνίου απέναντι στους Νοτιοαμερικανούς.

Ανάμεσα στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκεται και ο Μπονί, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τη διαδικασία αλλαγής ποδοσφαιρικής υπηκοότητας, επιλέγοντας να εκπροσωπήσει την Ακτή Ελεφαντοστού αντί της Γαλλίας.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε επίσης και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια των «Ελεφάντων» στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες

  • Γιαχιά Φοφανά
  • Μοχάμεντ Κονέ
  • Αλμπάν Λαφόν

Αμυντικοί

  • Εμάνουελ Αγκμπαντού
  • Κλεμέν Ακπά
  • Ουσμάν Ντιομαντέ
  • Γκουελά Ντουέ
  • Γκισλέν Κόναν
  • Οντιλόν Κοσουνού
  • Εβάν Εντικά
  • Γουίλφριντ Σινγκό

Μέσοι

  • Σέκο Φοφανά
  • Παρφέ Γκουιαγκόν
  • Ιναό Ουλαϊ
  • Φραν Κεσιέ
  • Ιμπραχίμ Σανγκαρέ
  • Μισέλ Σερί

Επιθετικοί

  • Σιμόν Αντίνγκρα
  • Γιοάν Μπονί
  • Αμάντ Ντιαλό
  • Ουμάρ Ντιακιτέ
  • Γιαν Ντιομαντέ
  • Εβάν Γκεσάντ
  • Νικολά Πεπέ
  • Μπαζουμάνα Τουρέ
  • Έλιε Ουαχί

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα