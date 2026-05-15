Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει κλείσει την απόκτηση του Ομέρ Γιουρτσεβέν, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική «AS», με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.

Οι τραυματισμοί των Ταβάρες και Λεν δημιούργησαν σημαντικό κενό στη ρακέτα της «Βασίλισσας», οδηγώντας τη διοίκηση στην αναζήτηση επιπλέον λύσεων για τη θέση του σέντερ. Έτσι, οι Μαδριλένοι κινήθηκαν για την περίπτωση του Τούρκου ψηλού και φέρονται να έχουν ήδη δώσει τα χέρια μαζί του.

Παρότι η συμφωνία επετεύχθη πριν από το Final Four της EuroLeague, ο Γιουρτσεβέν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση, αφού η προθεσμία δήλωσης παικτών έχει ολοκληρωθεί και τα ρόστερ δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν.

Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης υπολογίζεται για τις υποχρεώσεις της Ρεάλ στο ισπανικό πρωτάθλημα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, απομένουν μόνο διαδικαστικά ζητήματα για να ολοκληρωθεί επίσημα η μεταγραφή, με τον Γιουρτσεβέν να αναμένεται να περάσει σύντομα από ιατρικές εξετάσεις πριν από τις ανακοινώσεις.