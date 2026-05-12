Σοβαρές κυρώσεις επέβαλαν οι αρχές του τσεχικού ποδοσφαίρου στη Σλάβια Πράγας μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι απέναντι στη Σπάρτα Πράγας το περασμένο Σάββατο (09/05).

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή ύστερα από εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και ρίψεις φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος στις εξέδρες και γύρω από το γήπεδο.

Παρότι η Σλάβια βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 3-2 και ήταν μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, το παιχνίδι κατακυρώθηκε υπέρ της Σπάρτα με 3-0.

Παράλληλα, η Σλάβια τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές χωρίς κόσμο, ενώ της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ, το μεγαλύτερο που προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Πρόστιμο επιβλήθηκε και στη Σπάρτα Πράγας, εξαιτίας χρήσης καπνογόνων από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.

