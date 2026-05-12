Σοβαρές κυρώσεις επέβαλαν οι αρχές του τσεχικού ποδοσφαίρου στη Σλάβια Πράγας μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν στο ντέρμπι απέναντι στη Σπάρτα Πράγας το περασμένο Σάββατο (09/05).

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή ύστερα από εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και ρίψεις φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος στις εξέδρες και γύρω από το γήπεδο.

Παρότι η Σλάβια βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 3-2 και ήταν μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, το παιχνίδι κατακυρώθηκε υπέρ της Σπάρτα με 3-0.

Disciplinární komise potrestala oba kluby za 317. derby. Slavii Praha za závažné porušení povinností pořadatele a výtržnosti fanoušků udělila pokutu 10 milionů korun, nařídila odehrání čtyř domácích utkání bez diváků a kontumační prohru 0:3. Spartě Praha za nesportovní chování… pic.twitter.com/JIqbcTtpvZ — Deník Sport (@DenikSport) May 12, 2026

Παράλληλα, η Σλάβια τιμωρήθηκε με τέσσερις αγωνιστικές χωρίς κόσμο, ενώ της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ, το μεγαλύτερο που προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Πρόστιμο επιβλήθηκε και στη Σπάρτα Πράγας, εξαιτίας χρήσης καπνογόνων από τους φιλάθλους της κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.