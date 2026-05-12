Μία αδιανόητη φάση εκτυλίχθηκε στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, που έγινε γρήγορα viral.

Η Στεάουα Βουκουρεστίου υποδεχόταν την Ουνιρέα Σλομπόζια για την 8η αγωνιστική στο γκρουπ υποβιβασμού του Ρουμάνικου πρωταθλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό έγινε ένα γεμίσμα προς την περιοχή της Στεάουας, με τον τερματοφύλακα να συγκρούεται με τον αμυντικό του και τη μπάλα να καταλήγει σε αντίπαλο. Εκείνος επιχείρησε το σουτ, στέλνοντας τη στο δοκάρι. Την ίδια κατάληξη είχε και ο συμπάικτης σε σουτ, που επιχείρησε σε κενή εστία.

Ο αμυντικός των γηπεδούχων, που βρισκόταν πάνω στη γραμμή δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να σκοράρουν στην τρίτη απόπειρα.

Το γκολ, όμως ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του παίκτη που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, την δεύτερη φορά.

Δείτε την viral φάση:

Για την ιστορία της υπόθεσης οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες στο 0-0.