Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνέχισε χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία του ενόψει του πέμπτου και καθοριστικού αγώνα με τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.

Η προπόνηση της Δευτέρας (11/05) πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center, με τον Κώστα Σλούκα να παραμένει εκτός δράσης, καθώς συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την αρθροσκόπηση στην οποία υποβλήθηκε στο αριστερό γόνατο.

Πέρα από τον αρχηγό των «πράσινων», ο Εργκίν Αταμάν δεν αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα και είδε όλους τους διαθέσιμους παίκτες να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει ακόμη μία προπόνηση το πρωί της Τρίτης (12/05) στην Αθήνα, πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Ισπανία.

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης (13/05, 22:00), σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα.