Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπρεστ, όμως ο Λουίς Ενρίκε είχε το μυαλό του και στο μεγάλο Clasico της Ισπανίας ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.
Όταν ενημερώθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το τελικό 2-0 υπέρ της Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός τεχνικός αντέδρασε με χαμόγελο και υψώνοντας τη γροθιά του φώναξε «πάμε», δείχνοντας τη χαρά του για το αποτέλεσμα.
Το στιγμιότυπο έγινε άμεσα viral, με πολλούς να σχολιάζουν το έντονο συναισθηματικό δέσιμο που εξακολουθεί να έχει με τους «μπλαουγκράνα», την ομάδα με την οποία γνώρισε μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα του.